Медведев: Россия кратно увеличила выпуск танков, ракет и дронов

Зампред Совбеза посетил "Уралвагонзавод"

Дмитрий Медведев провел контрольную проверку выпуска танков концерном "Уралвагонзавод". Заместитель председателя Совета безопасности России уточнил, что он посетил предприятие в Нижнем Тагиле по указанию Верховного главнокомандующего. Выпуск вооружений в России кратно увеличивается по всем направлениям - от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, сообщил Медведев.

"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь", - написал зампред Совбеза в Telegram.

На "Уралвагонзаводе" Медведев обсудил вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе специальной военной операции. Производителям поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа, подчеркнута недопустимость срывов поставок техники. Ответственность – вплоть до уголовной – несут все исполнители.

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