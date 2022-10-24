Бизнес просит власти ЕС отказаться от запрета на российский алюминий

Закроются тысячи европейских компаний

Промышленники Европы призвали власти ЕС не вводить запрет на российский алюминий. В совместном заявлении пяти европейских промышленных ассоциаций подчеркивается, что подобный шаг Брюсселя приведет к закрытию тысяч компаний.

Заявление, направленное руководству ЕС, составили Европейская федерация потребителей алюминия, немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей, Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования, Итальянская ассоциация стали, а также Итальянская ассоциация литейщиков.

Заявители объясняют властям Евросоюза, что для небольших потребителей алюминия прямым следствием ввода мер против российского металла может стать закрытие тысяч компаний и десятки тысяч безработных в Европе. Также отмечается: те, кто призывают к принятию мер против российского металла, либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, недоступными для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности, передает РИА Новости.

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