Сообщается о больших группах из Франции и Грузии

Город-порт Николаев наводнили иностранные наемники. Активисты местного подполья сообщают о больших группах "солдат удачи" из Франции и Грузии.

"Заехала куча французов, скитаются по портам и заброшенным заводам, видимо, ждут, пока их расселят по частным домам или квартирам… Еще недавно заехала куча грузин, начальник грузин ездит на Nissan X-Trail с военными номерами", - приводит рассказ подпольщика РИА Новости.

По словам активиста, наемники скупили весь алкоголь в городе, в Николаев приезжают худшие люди со всего мира. А украинские силовики тем временем заняты рейдами в городе. Также подпольщики из соседнего Очакова сообщают о рейдах по выявлению "неблагонадежных" лиц. Их проводят боевики с Западной Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"