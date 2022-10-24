Зеленский сменил главу военной администрации Киева

Сергей Попко – экс-командующий сухопутных войск ВСУ

В Киеве – новый глава городской военной администрации. Утвердивший назначение украинский лидер Владимир Зеленский считает, что сменивший на этом посту Николая Жирнова генерал-полковник Сергей Попко укрепит оборону столицы.

"Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", - говорится в сообщении офиса Зеленского.

Как сообщается, Попко после окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях, служил в Ираке. В 2016-2019 годах занимал должность командующего сухопутных войск ВСУ, передает РИА Новости.

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