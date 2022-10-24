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Начальники генштабов ВС России и США обсудили украинскую "грязную бомбу"

18:47
  • понедельник
  • 24 октября 2022

О подготовке провокации сообщило Минобороны

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли подготовку Киевом провокации с применением "грязной бомбы". Телефонный разговор состоялся 24 октября.

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"В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - сообщило Минобороны России.

Ранее военное ведомство обнародовало информацию о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель украинской стороны - обвинить Москву в применении тактического ядерного оружия.

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