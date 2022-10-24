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Зеленского призвали перевести украинский алфавит на латиницу

19:11
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Петиция зарегистрирована на сайте президента Украины

Перевести украинский алфавит на латиницу требуют авторы петиции, зарегистрированной 24 октября на сайте президента Украины. Чтобы Владимир Зеленский взялся за рассмотрение этой инициативы, ей необходимо набрать 25 тысяч голосов.

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"Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны", - приводит текст петиции ТАСС.

Ранее с этой идеей выступил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Он также заявлял, что русский язык "должен исчезнуть с территории Украины вообще", а обязательными должны быть английский и украинский.

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