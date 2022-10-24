Риши Сунак: что известно о новом премьере Британии

Он самый молодой глава британского кабмина за 200 лет

В Великобритании во вторник появится новый премьер-министр. Им станет бывший министр финансов Риши Сунак. Пока его избрали лидером правящей Консервативной партии. Это практически автоматически делает Сунака главой правительства. Но надо ещё соблюсти ряд формальностей. Два месяца тому назад Риши Сунак уже боролся за резиденцию на Даунинг-стрит, но проиграл Лиз Трасс. В этот раз он одержал победу на безальтернативной основе.

Как всегда, одетый с иголочки, на автомобиле премиум-класса Риши Сунак прибыл в штаб-квартиру тори в новом для себя качестве. Со второй попытки ему удалось стать главой консерваторов, а значит и кабмина. Первую гонку за премьерское кресло проиграл Лиз Трасс. На этот раз выбора у правящей партии попросту не оказалось.

"Это величайшая привилегия в моей жизни — служить партии, которую я люблю, и отдавать долг стране, которой я так многим обязан. Я клянусь, что буду служить вам честно и смиренно, и я буду работать изо дня в день, чтобы приносить пользу британскому народу", - заявил Риши Сунак.

Туманный Альбион, похоже, пора переименовывать в остров невезения. Пятый премьер-министр за шесть лет. И снова довольно странный выбор. Явно не то, чего ждут чопорные англичане. Самый молодой глава британского кабмина за 200 лет, Сунаку 42. Миллионер: личные финансы - 200 миллионов фунтов стерлингов, состояние супруги, дочери индийского миллиардера, еще 700.

Вряд ли ему понятны беды подданных Соединенного Королевства, которые не знают, чем прокормить детей и посещают общественные пункты обогрева. Но самое главное: Сунак - первый политик индийского происхождения на этом посту. То есть управлять Великобританией будет выходец из ее бывшей колонии. В Индии впору объявлять национальный праздник.

Британцы не так оптимистичны. Ведь, по сути, они его и не выбирали. За лидера партии просто отдали голоса чуть более 200 парламентариев-консерваторов. Лейбористы и их сторонники требуют досрочных парламентских выборов. Свеженазначенный премьер отказался их проводить.

Выборов премьера действительно не случилось. Отмучившаяся на посту 45 дней Лиз Трасс с позором ушла в отставку. Когда казалось, что своими нелепыми действиями она пробила дно британской государственности, снизу неожиданно постучал Борис Джонсон и объявил о своих притязаниях на высоких пост. Чем привел соотечественников в ужас. Они еще не пришли в себя после его прошлого премьерства.

Третьим претендентом была представительница элиты Пенни Мордонт. Но буквально накануне, оценив свои шансы, она и Борис снялись с гонки. Экс-премьер Трасс пошла по стопам своего предшественника - закатила аж две вечеринки по случаю отставки. Лохматый блондин тоже знает толк в скандальных развлечениях. Разгребать их наследие - галопирующую инфляцию, упавший до уровня доллара фунт, энергокризис - теперь придется Риши Сунаку. Благо, у него хотя бы опыт имеется соответствующий - возглавлял при Джонсоне министерство финансов. И предал его, когда под Борисом зашаталось кресло.

Лиз Трасс не предложила бывшему канцлеру казначейства никакой должности в своем кабинете. Более того, убрала из правительства всех его сторонников. Но Сунак пока пытается быть хорошим для всех. Звучит, правда, как насмешка.

"Я хотел бы воздать должное Лиз Трасс за ее преданную службу стране. Она с достоинством прошла время больших перемен в исключительно трудных обстоятельствах, как дома, так и за рубежом", - заявил он.

Риши Сунак еще даже не вступил в должность, а британцы уже начали гадать, сколько продержится этот премьер. Еще не стих азарт после соревнований Лиз Трасс и салата-латука. Ставки делают и за океаном. Американцам, правда, главное, чтобы Лондон, как и прежде, четко следовал курсом Вашингтона. В яростной антироссийской риторике Сунак замечен не был, но вряд ли станет выводить Британию из-под протектората США. Партия не простит! Да и имеющаяся у него американская грин-карта карман явно не жмет.

Похоже, только главному мышелову Королевства, все равно, какой цвет кожи и политическая программа у очередного резидента особняка на Даунинг-стрит. Кот Ларри в своем официальном аккаунте уже начал подлизываться к новому хозяину.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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