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Рейтинг Байдена продолжает падать

22:19
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Однако сам он рассчитывает остаться в Белом доме на второй срок

Москва будет изыскивать возможности для защиты своих международных активов, на которые посягают другие страны, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, многое, включая золотовалютные резервы, "сейчас фактически просто своровано" коллективным Западом. У него есть планы использовать эти активы для "восстановления Украины". Хотя сейчас настало время задуматься, как спасти собственные экономики.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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