Россию беспокоят тревожные тенденции в Закавказье

Попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя беспрецедентное давление извне на Армению.

По словам Захаровой, Россию беспокоят тревожные тенденции в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы.

Бесцеремонный и нахрапистый подход иностранных держав прослеживается применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья.

Москва же на всех уровнях продолжает работу с партнерами в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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