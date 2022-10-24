Это делается для поддержки населения

Торговые сети вводят новые меры поддержки населения. Так, популярная "Пятерочка" устанавливает низкие цены на полторы тысячи товаров. Ценники "Выгодно", "Низкая цена" подскажут, как экономить на продуктах.

Цены кругом растут, поэтому обычные покупатели еще больше внимания уделяют скидкам и акциям. Можно ли сэкономить, обращая внимание на информацию в магазинах? Мы узнали у покупателей в одной из московских "Пятёрочек".

"Когда набираешь, вроде бы много набрал, а за счёт скидок получилось очень даже выгодно, я не ожидала. По чеку получилось до тысячи рублей. Очень удобно - и выгодно, и большой набор - можно и ужин вкусный, и завтрак, всего достаточно", - рассказала Марина Волкова.

"Я взял то, что понадобится вечером - на ужин приготовить, может, котлеты с макаронами, на утро йогурт и сыр творожный. Рассчитывал на большую сумму, получилось меньше", - говорит Денис Анисимов.

В магазинах сети для поддержки населения установили доступные цены на самые популярные товары – они отмечены на полке значком "Держим низкие цены". Причем, в отличие от обычных скидок, которые действуют всего несколько дней, это долгосрочная инициатива.

"Начиная от овощей и заканчивая бытовой химией: это и молочные изделия, и бакалея. Выпечка, кондитерка - в каждой категории есть такие ценники", - пояснила продавец-кассир магазина "Пятерочка" Елена Хаджиева.

Цены снижены на товары самых разных брендов, в том числе на дорогие, причем действуют для всех покупателей, в любое время.

"Масло сливочное я никогда не беру по 180, беру по 129, в масленицу положу. Пачка кончается, ещё прихожу!" – рассказала посетительница магазина. "Выгодно, очень. Ну и неплохой ассортимент, и хлебушек пекут", - говорит Мария Ткачева.

Ритейлер обещает держать низкие цены на полторы тысячи товаров из своего ассортимента, чтобы каждый мог позволить себе вкусные, полезные, свежие и разнообразные продукты каждый день.

Наталья Тарасова, Арсений Кобяков, "ТВ Центр".

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