Лавров: возможность использования Киевом "грязной бомбы" обсудят в СБ ООН

Некоторые представители Запада готовы обсуждать вопрос на профессиональном уровне

Совет Безопасности ООН обсудит угрозу возможного применения Украиной "грязной бомбы". Это подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.

"Сегодня или завтра в Совете Безопасности этот вопрос тоже будет обсуждаться", - сообщил Лавров на полях XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский министр отметил, что министр обороны Сергей Шойгу передал коллегам из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Турции сведения российской стороны с указанием тех институтов, которые могут этим заниматься. При этом голословные утверждения Запада, что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского несерьезны, заявил Лавров. При этом, по словам главы МИД России, некоторые из собеседников предложили обсудить полученные Москвой сведения на профессиональном военном уровне, передает ТАСС.

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