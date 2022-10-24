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Участники клуба "Валдай" обсуждают "Мир после гегемонии"

22:32
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Запланировано 17 сессий

"Мир после гегемонии" обсуждают участники стартовавшего сегодня в Москве заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Программа трех дней включает рекордное число сессий - 17, в которых примут участие как российские, так и зарубежные политики и эксперты. Главными темами станут продовольственная и энергетическая безопасность, последствия пандемии, ядерное сдерживание.

Отдельная специальная сессия будет посвящена истокам и последствиям украинского кризиса. Для участников дискуссий это уникальная возможность из первых уст узнать российскую точку зрения и составить собственное трезвое видение текущих событий. 

"Важнейший вызов для нас для всех - это, конечно, жизнь и благополучие людей, которые живут на всем земном шаре. И нам, конечно, кажется очень важным, чтобы в самые суровые самые тяжелые времена люди думающие, люди, способные к независимому, экспертному, аналитическому мышлению, могли бы общаться и могли бы хотя бы обсуждать эти вопросы. Наш вклад в решение текущих проблем - это прямой, честный интеллектуальный разговор. Если мы сумеем это сделать, мы выполним свой долг и, может быть, принесем хоть какую-нибудь пользу в этом мире", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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