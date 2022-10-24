ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три человека погибли в результате стрельбы в школе Сент-Луиса в США

20:17
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Сообщается о восьми раненых

Три человека погибли в результате нападения на школу искусств в американском Сент-Луисе. Число раненых возросло до восьми, сообщает местная полиция.

Пять человек убиты в результате стрельбы в Северной Каролине
Число жертв стрельбы в детском саду в Таиланде вновь увеличилось

По данным стражей порядка, около 9 часов утра по местному времени в здании школы раздались выстрелы. Прибывшие полицейские увидели выбегающих из здания школьников. Стрелял молодой человек лет 20-ти из длинноствольного оружия.

В перестрелке с полицией нападавший был убит. Жертвами стрельбы стали три человека, в том числе девочка-подросток и женщина. Восемь человек госпитализированы, у них как огнестрельные, так и осколочные ранения, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция США
Полиция США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.