Три человека погибли в результате стрельбы в школе Сент-Луиса в США

Сообщается о восьми раненых

Три человека погибли в результате нападения на школу искусств в американском Сент-Луисе. Число раненых возросло до восьми, сообщает местная полиция.

По данным стражей порядка, около 9 часов утра по местному времени в здании школы раздались выстрелы. Прибывшие полицейские увидели выбегающих из здания школьников. Стрелял молодой человек лет 20-ти из длинноствольного оружия.

В перестрелке с полицией нападавший был убит. Жертвами стрельбы стали три человека, в том числе девочка-подросток и женщина. Восемь человек госпитализированы, у них как огнестрельные, так и осколочные ранения, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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