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Хорватия отказалась участвовать в "Крымской платформе"

20:57
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Также президент Миланович не нашел времени для встречи с Нэнси Пелоси

Форум "Крымская платформа" пройдет без президента Хорватии. Зоран Миланович отказался от участия в мероприятии – так же, как и от встречи со спикером Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

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По данным газеты Vecernji list, Пелоси будет представлять США на первой парламентской встрече "Крымской платформы" в хорватском Загребе 25 октября. Как заявил Миланович, американская сторона просила его о встрече. Однако, по словам президента Хорватии Пелоси - не исполнительная власть, а через две недели в мире вообще все изменится. Хотя, добавил Миланович, он мог бы встретиться с американским представителем, однако на более высоком уровне.

По замыслу организаторов, "Крымская платформа" должна была стать площадкой по координации усилий международного сообщества для возвращения полуострова в состав Украины. Первый форум прошел 23 августа 2021 года.

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