"В остальном он идиот": Маск оценил таланты гроссмейстера Каспарова

Миллиардер отреагировал на критику со стороны шахматиста

Гарри Каспаров (признанный в России иноагентом) почти так же хорошо играет в шахматы, как iPhone. Но в остальном, по словам Илона Маска, "он идиот". Основатель компаний Tesla и SpaceX отреагировал на критику в свой адрес, высказанную шахматистом в программе Squawk Box.

Гарри Каспаров заявил, что не стоит давать советы Киеву тем, кто "сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине". Маск, комментируя эти слова в Twitter, назвал Каспарова идиотом и придурком.

"У меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", придурок", — написал миллиардер. Ранее Маск обвинил в лицемерии газету The Washington Post из-за публикации, где его назвали угрозой национальной безопасности, передает "Лента.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"