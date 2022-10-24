ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб при нападении украинских диверсантов под Херсоном

21:36
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Двое ранены

Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла автомобиль с мирными жителями под Херсоном. По данным Минздрава Херсонской области, в машине ехали три человека. Один из них погиб, двое ранены.  

В Херсонской области захватили группу диверсантов
В Херсоне началось формирование территориальной обороны

"Доктора оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав приносит соболезнования родным погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводит ведомство слова главы областного минздрава Вадима Ильмиева в Telegram.

Сообщается, что на месте происшествия работали две бригады медиков. Врачи оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь, оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Херсона
Жители Херсона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.