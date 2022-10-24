Один человек погиб при нападении украинских диверсантов под Херсоном

Двое ранены

Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла автомобиль с мирными жителями под Херсоном. По данным Минздрава Херсонской области, в машине ехали три человека. Один из них погиб, двое ранены.

"Доктора оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав приносит соболезнования родным погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводит ведомство слова главы областного минздрава Вадима Ильмиева в Telegram.

Сообщается, что на месте происшествия работали две бригады медиков. Врачи оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь, оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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