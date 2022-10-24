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Риши Сунак станет премьером Великобритании после аудиенции у Карла III

22:02
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Она назначена на 25 октября

Риши Сунак вступит в должность премьер-министра после аудиенции у короля Великобритании Карла III. Она назначена на 25 октября, сообщили в канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Новым премьер-министром Британии стал Риши Сунак
За пост премьера Британии поборются Риши Сунак и Лиз Трасс

Экс-министр финансов Соединенного королевства Сунак был объявлен новым главой Консервативной партии. Это стало возможным после того, как оба его соперника - экс-премьер Борис Джонсон и лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт - объявили, что не будут бороться за пост главы правительства.

Утром 25 октября уходящий премьер Лиз Трасс проведет встречу с членами кабмина, после чего выступит с прощальной речью у своей резиденции. К 10:15 по местному времени Трасс приедет в Букингемский дворец, где Карл III примет ее отставку. Затем монарх проведет встречу с Сунаком, на которой предложит ему сформировать правительство Его Величества. Позже новый глава правительства обратится с речью к жителям Великобритании.

Сунак - первый британский премьер, которого назначит Карл III. Он стал королем 8 сентября, после смерти Елизаветы II. Предшественница Сунака Лиз Трасс Трасс продержалась нга посту премьера менее 50 дней, передает ТАСС.

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