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Эксперт назвал две главные задачи нового британского премьера

08:47
  • вторник
  • 25 октября 2022

Риши Сунак постарается не допустить фатальных ошибок Лиз Трасс

Столкнулась ли Европа с дефицитом эффективных лидеров? Что в итоге стало главной причиной отставки Лиз Трасс с поста британского премьера? Чего ожидать на этой должности от Риши Сунака? Куда движется британская политика и экономика?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор АНО "Центр европейской информации", доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Перед Сунаком главных задач две - найти эффективные меры реагирования на экономический кризис и не допустить проведения очередных парламентских выборов, на которых настаивает оппозиция. Рейтинг доверия Консервативной партии опустился, и многие опросы говорят о том, что если бы сегодня или завтра проводились бы парламентские выборы, то убедительную победу одержала бы Лейбористская партия вместе с союзниками по оппозиции", - отметил эксперт.

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