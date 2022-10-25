Сфера саморекламы: за что на самом деле борются экоактивисты

Зарабатывать популярность на апокалипсисе - беспроигрышная идея

Карла III еще короновать не успели, как экоактивисты преподали урок британскому монарху. До самого Карла, конечно, добраться не сумели, но атаковали его восковую фигуру в музее, объяснив, что все очень просто - нужно срочно остановить разработку нефтяных и газовых месторождений. Требования просты, но при чем здесь Карл III?

Движение Just stop oil зарегистрировано в Соединенных Штатах, но подобные акции устраивает почему-то в Европе. Экоборьба не просто принимает странные формы - логика там темная. В области саморекламы на теме экологии больше всего в этом преуспела небезызвестная Грета Тунберг, несколько лет державшая первенство во всем, что касается климатической повестки.

Но Грета как-то начала надоедать своей пугающей мимикой, нужны новые герои, новые акции. К тому же Грета рассердила своих сторонников, заявив недавно, что атомные электростанции все-таки нужны. Уж лучше, чем угольные.

Замерзать или использовать мирный атом? Вопрос для европейцев решенный. Почему выступления экоактивистов, которые вроде бы борются все светлое и разумное, - обыкновенные акции вандализма?

Остановить добычу нефти и газа только в этом месяце пытались в Лондонской галерее, облив томатным супом "Подсолнухи" Ван Гога. Позднее в музее Потсдама картофельным пюре обдали пейзаж Клода Моне. Нет, реклама, конечно, мощная, но при чем здесь Моне?

Из последнего - в Германии экологически продвинута группировка взяла да и приклеила себя к полу в автомобильном музее. Сотрудники посмотрели на них - и отклеивать не стали. Погасили свет и разошлись по домам. Без света, воды и возможности посетить туалет приклеенные к полу активисты просидели до утра.

Они, конечно, могут убеждать всех вокруг, что климатическая катастрофа на пороге и когда она случится, картины никому не будут нужны. Зарабатывать популярность на апокалипсисе - беспроигрышная идея. Только многим кажется сомнительной мысль о том, что ради зеленой травы и чистого воздуха люди почему-то должны отказаться от искусства. Как сегодня европейцы готовы отказываться от российского газа и замерзать во имя абстрактных ценностей, потому что нужно досадить России.

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