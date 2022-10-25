ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Бьют радикалы прицельно по частному сектору

Украинские националисты вновь обстреливают населенные пункты Донбасса. По Золотому-2 в Луганской народной республике выпустили снаряды из американских установок HIMARS, передает "ТВ Центр".

Причем бьют радикалы прицельно по частному сектору. Артиллерийским обстрелам также подверглись Зоринск, Старобельск и посёлок Белокуракино - там частично разрушено здание железнодорожного вокзала.

Удары снарядами сто пятьдесят пятого натовского калибра ВСУ нанесли и по Донецку. В общей сложности шесть боеприпасов выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам города.

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