ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

08:59
  • вторник
  • 25 октября 2022

Бьют радикалы прицельно по частному сектору

Украинские националисты вновь обстреливают населенные пункты Донбасса. По Золотому-2 в Луганской народной республике выпустили снаряды из американских установок HIMARS, передает "ТВ Центр".

Атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении провалились
Власти Херсонской области рассказали о потерях ВСУ

Причем бьют радикалы прицельно по частному сектору. Артиллерийским обстрелам также подверглись Зоринск, Старобельск и посёлок Белокуракино - там частично разрушено здание железнодорожного вокзала.

Удары снарядами сто пятьдесят пятого натовского калибра ВСУ нанесли и по Донецку. В общей сложности шесть боеприпасов выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Солдат ВСУ
Солдат ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.