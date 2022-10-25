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Опубликованы кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек"

08:56
  • вторник
  • 25 октября 2022

Ее заряжают неуправляемыми реактивными снарядами

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А в зоне проведения специальной военной операции.

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"Солнцепек" заряжают неуправляемыми реактивными снарядами. Двухсот двадцати миллиметровые термо-барические боеприпасы не оставляют никаких шансов неонацистам. После попадания ракеты в цель и детонации возникает зона колоссального давления и огромной температуры - до трех тысяч градусов.

Залп из этой самоходной установки гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику и пункты управления противника

"Были получены координаты, по этим координатам мы выдвинулись на огневые позиции, отработали. Штурмовые отряды в дальнейшем стали заходить туда, ну и, соответственно, после нас там уже работы остается по-минимуму", - отметил начальник службы РХБЗ соединения ВДВ.

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