Появились детали новой Концепции внешней политики России

Документ представят в начале следующего года

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов сообщил в разговоре с ТАСС, что подход Москвы к отношениям с Западом будет скорректирован.

"Само собой, в Концепции внешней политики будут тщательно отражены все реалии изменившейся за последние месяцы международной обстановки, будут уточнены наши подходы к взаимодействию с различными игроками и регионами. Глубокой корректировке подвергнутся наши подходы в отношении коллективного Запада", - сказал он.

Как добавил замсекретаря Совбеза, финальной редакции документа пока нет. Ожидается, что она будет представлена в первой половине 2023 года.

"Новая редакция Стратегии национальной безопасности была принята в прошлом году, и в ней содержался целый ряд существенных новшеств, которые тоже надо учитывать. В этом отношении весь процесс довольно непростой", - заключил Венедиктов.

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