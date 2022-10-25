Овечкин еще на одну шайбу приблизился к вечному рекорду НХЛ

"Вашингтон" разгромил "Нью-Джерси"

В рамках очередного тура регулярного сезона Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Джерси Дэвилз" в гостевом матче со счетом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).

В составе столичной команды одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, на счету форварда - уже 783 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Среди лучших снайперов в истории лиги Овечкин пока идет третьим. На втором месте расположился Горди Хоу (801), лидирует Уэйн Грецки (894).

37-летний Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/06. В 2018 году он выиграл с "Вашингтоном" Кубок Стэнли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"