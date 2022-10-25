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Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных в ходе СВО

09:01
  • вторник
  • 25 октября 2022

Сержант Станислав Фатькин под плотным обстрелом восстановил работу поврежденной неонацистами линии связи

Мужество и героизм проявляют военнослужащие, участвующие в спецоперации по защите Донбасса. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Денис Лукьянов вместе со своим подразделением отразил воздушную атаку украинских националистов. Дивизион под руководством капитана Лукьянова уничтожил беспилотник и перехватил пять снарядов HIMARS. 

Колонна снабжения, в которой следовал старший прапорщик Герман Трапицын, попала под минометный обстрел противника. Грамотно маневрируя, Герман вывел автомобиль из-под огня и вместе с двумя сослуживцами пешком доставил ящики с боеприпасами на передовую.

Автоколонна ефрейтора Александра Гордеева подверглась атаке националистов. Александр быстро сориентировался и открыл ответный огонь, уничтожил четыре машины пехоты ВСУ, а затем оказал первую медицинскую помощь раненым товарищам и эвакуировал их в безопасное место.

Сержант Станислав Фатькин под плотным обстрелом восстановил работу поврежденной неонацистами линии связи. Благодаря этому, нашим военным удалось выйти из-под шквального огня, передать координаты противника российским артиллеристам и нанести мощный ответный удар по позициям боевиков.

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