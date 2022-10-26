Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Ракам следует набраться терпения, а Девам надо поберечь здоровье

Овны

Откажитесь от любых финансовых предложений, которые поступят сегодня. Ничего не продавайте и не покупайте, занимайтесь обычными будничными делами.

Тельцы

Вам сегодня стоит замереть и не предпринимать никаких серьезных шагов. Против вас выступают Луна и Сатурн, а значит, с любой активностью лучше подождать. Медитируйте.

Близнецы

Пока другие знаки зодиака грустят, вы сегодня имеете все шансы на успехи в творчестве и личных проектах. Занимайтесь тем, что вам особенно интересно.

Раки

Вы обычно дружелюбны и готовы к компромиссам, но сегодня не тот день, когда есть силы прощать все подряд. Тем не менее, звезды советуют набраться терпения!

Львы

Разногласия с коллегами или членами родительского чата могут вывести вас из себя. Но стоит ли тратить на это свои нервы? Махните рукой и переключитесь на другие занятия.

Девы

Конец октября - рискованное время для здоровья, помните об этом. Женщинам желательно не переохлаждаться, мужчинам - избегать случайных связей. Будьте осторожней!

Весы

Вам захочется потратить деньги, даже если они отложены на отпуск или серьезные покупки. Не дайте себе наделать глупостей, займитесь лучше учебой или работой.

Скорпионы

Коса найдет на камень в отношениях со старшими родственниками. Будьте мудрее и сделайте вид, что вы с ними согласны, а потом разберетесь. Помните: иногда лучше молчать.

Стрельцы

На вас могут оказывать давление инвесторы, преподаватели или юристы. Если не знаете, как поступить, выжидайте время: скоро расстановка сил изменится.

Козероги

Будьте сегодня очень внимательными, чтобы не понести убытков. Особенно это касается тех, кто зарабатывает творчеством или задействован в индустрии красоты. Клиенты бывают разные.

Водолеи

На работе и дома обстановка неустойчивая, как октябрьская погода за окном. Не спешите расстраиваться, уже завтра все может кардинально измениться. Все проходит!

Рыбы

Вам сегодня противопоказаны хлопоты, шопинг, беготня и поездки по городу. Не переохлаждайтесь и меньше суетитесь, здоровье превыше всего.

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