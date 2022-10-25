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Россия будет рассматривать применение "грязной бомбы" Киевом как ядерный терроризм

08:40
  • вторник
  • 25 октября 2022

Москва обратилась в связи с этим в ООН

Российская делегация обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с информацией о подготовке Украиной провокации с применением "грязной бомбы". В письме к Гутерришу подчеркивается, что в случае реализации этого сценария Россия будет считать Украину виновной в совершении акта ядерного терроризма.
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Постпред России при ООН Василий Небензя отметил со ссылкой на данные Министерства обороны, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран. Россия призвала Запад оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов применения "грязной бомбы".

Авторы письма также призвали Гутерриша сделать все возможное, "чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления".

При этом подчеркивается, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны России предупредили, что работы по созданию Украиной "грязной бомбы" находятся в завершающей стадии. Подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. После осуществления провокации Киев попытается обвинить Россию в использовании запрещенных видов вооружений, отметили в ведомстве.

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