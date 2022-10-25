Президент Германии приехал в Киев впервые с начала спецоперации

Визит неоднократно откладывали

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Это первая поездка главы исполнительной власти ФРГ на Украину после начала российской спецоперации.

По сведениям агентства DPA, Штайнмайер встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Прибыв в Киев, президент Германии объявил о приверженности Берлина продолжению поддержки Киева. Политик охарактеризовал свою поездку на Украину как "знак солидарности, особенно сейчас, на этом этапе авиаударов с применением беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов".

Франк-Вальтер Штайнмайер собирался в Киев еще несколько месяцев назад для демонстрации общеевропейской солидарности с Украиной. Но ему оказались не рады в украинской столице из-за тесных связей с Россией и поддержки "Северного потока". Визит не был согласован с офисом Зеленского, и его пришлось отложить. Однако после этого украинские власти вновь позвали президента ФРГ в Киев.

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