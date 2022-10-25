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МИД заверил в открытости России для контактов со всеми странами

08:22
  • вторник
  • 25 октября 2022

Москва со своей стороны никого не блокирует

Россия готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула в эфире Первого канала, что Россия не прерывала никаких контактов со своей стороны. По ее словам, "мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами".

Это касается не только государств, которые сохранили с Москвой партнерские отношения, отметила Захарова. Контакты не прерывались "и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был".

Россия готова вести переговорный процесс со всеми странами, в том числе предоставить подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы", заявила представитель МИД.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не собирается самоизолироваться, однако "никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций".

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