Россияне смогут увидеть солнечное затмение

Это явление можно будет наблюдать в Европейской России и в Западной Сибири

Россияне станут свидетелями частного затмения Солнца во вторник, 25 октября, с 11:58 до 16:02 мск. Об этом рассказали в Московском планетарии.

Наибольшая видимая на Земле фаза составит 0,8619 и будет наблюдаться в 14:00 мск в Ханты-Мансийском автономном округе.

В столичном регионе это астрономическое явление будет наблюдаться с 12:25 до 14:51 мск, а в максимальной фазе — в 13:39 мск. В это время Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%.

Метеорологи прогнозируют 25 октября в Москве ясную погоду без осадков, поэтому наблюдать солнечное затмение можно будет без помех в виде туч или облаков.

Астрономы предупредили, что в следующий раз наблюдать столь обширное явление с большой части территории России можно будет только в 2030 году, сообщает ТАСС.

Суть солнечного затмения заключается в том, что Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Если оказывается скрытым весь солнечный диск, речь идет о полном солнечном затмении. Если Луна закрывает лишь определенную часть Солнца — это частное солнечное затмение.

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