ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Чечни Кадыров назвал слабыми ответы на обстрелы новых регионов

08:22
  • вторник
  • 25 октября 2022

Кадыров недоволен ситуаций в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь раскритиковал ход специальной военной операции на Украине. На этот раз он недоволен ответом Вооруженных сил на обстрелы новых российских территорий.

"Мы слабо отвечаем. Если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, "больше и худшего не будет".

"У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами", - добавил глава Чечни.

Происходящее на Украине Кадыров назвал "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев участвовать в спецоперации.

"Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?" - задал им вопрос глава Чечни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.