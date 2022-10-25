Глава Чечни Кадыров назвал слабыми ответы на обстрелы новых регионов

Кадыров недоволен ситуаций в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь раскритиковал ход специальной военной операции на Украине. На этот раз он недоволен ответом Вооруженных сил на обстрелы новых российских территорий.

"Мы слабо отвечаем. Если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, "больше и худшего не будет".

"У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами", - добавил глава Чечни.

Происходящее на Украине Кадыров назвал "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев участвовать в спецоперации.

"Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?" - задал им вопрос глава Чечни.

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