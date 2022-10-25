МКС изменила орбиту на километр

Станция уклонилась от космического мусора

Орбита МКС была поднята почти на километр, сообщил "Роскосмос".

"Во вторник, 25 октября 2022 года, Международная космическая станция с использованием грузового корабля "Прогресс МС-20" уклонилась от столкновения с космическим мусором. В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 м", - сказано в сообщении.

Как прежде рассказали в NASA, чтобы обеспечить дополнительную дистанцию, двигатели "Прогресса МС-20" на МКС проработали пять минут и пять секунд.

В прошлый раз МКС уклонялась от космического мусора неделю назад, 17 октября.

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