ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МКС изменила орбиту на километр

08:33
  • вторник
  • 25 октября 2022

Станция уклонилась от космического мусора

Орбита МКС была поднята почти на километр, сообщил "Роскосмос".

Недавно вернувшийся с МКС космонавт сбил пешехода
Россиянка Анна Кикина перешла на борт МКС

"Во вторник, 25 октября 2022 года, Международная космическая станция с использованием грузового корабля "Прогресс МС-20" уклонилась от столкновения с космическим мусором. В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 м", - сказано в сообщении.

Как прежде рассказали в NASA, чтобы обеспечить дополнительную дистанцию, двигатели "Прогресса МС-20" на МКС проработали пять минут и пять секунд.

В прошлый раз МКС уклонялась от космического мусора неделю назад, 17 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
МКС
МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.