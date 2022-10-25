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США готовятся отправить Киеву ЗРК HAWK

09:35
  • вторник
  • 25 октября 2022

Белый дом отказался комментировать эти данные

США намерены отправить Украине зенитно-ракетные комплексы HAWK, пишет агентство Reuters.

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"США рассматривают возможность отправки ПВО HAWK со складов на Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет", - сказано в сообщении.

О каком количестве систем ПВО и ракет к ним идет речь, не уточняется. Белый дом отказался комментировать эти данные.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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ЗРК HAWK
ЗРК HAWK
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