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Шойгу вручил высшие госнаграды двум офицерам

09:41
  • вторник
  • 25 октября 2022

Капитан Александр Данилов и старший лейтенант Руслан Курбанов проявили героизм в ходе освобождения Донбасса от неонацистов

За проявленные отвагу и мужество военные подразделений специального назначения получили государственные награды, передает "ТВ Центр".

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В торжественной церемонии прямо на передовой принял участие начальник разведки Западной группировки войск. Он вручил отличившимся бойцам ордена Мужества, медали Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, медали "За отвагу". Среди награжденных - солдаты, сержанты, прапорщики, а также офицеры линейных подразделений. Командование отметило их личный вклад в общее дело и самоотверженность, а также пожелало крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

А в Национальном центре управления обороной высшие госнаграды России медали "Золотая звезда" двум офицерам лично вручил глава Минобороны Сергей Шойгу. Капитан Александр Данилов и старший лейтенант Руслан Курбанов проявили героизм в ходе освобождения Донбасса от неонацистов.

Данилов: "В район проникла диверсионно- разведывательная группа противника, она вскрыла стоянку техники, вскрыла расположения войск и пыталась отойти к свои, чтобы передать все эти данные. Вместе с командиром соседнего подразделения, с офицером, мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать им действия, не дать им отойти. И буквально до последнего магазина вели бой и ждали прибытия штурмовой группы". 

Курбанов: "Выполняли одну тяжелую задачу по захвату господствующей высоты, соответственно высоту мы взяли, уничтожили очень много техники противника, причем без единой потери".

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