На улицы немецких городов вышли тысячи недовольных жителей

Самые многочисленные акции состоялись в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг

Энергокризис продолжает испытывать на прочность жителей европейских стран. Небывалый рост цен на электричество в очередной раз вызвал недовольство жителей Германии, сообщает "ТВ Центр".

На улицы немецких городов вышли тысячи людей, недовольных политикой федерального правительства. Самые многочисленные акции состоялись в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг. По некоторым оценкам, всего участие в массовых акциях на востоке страны приняли более семи тысяч человек.

А в Кишиневе состоялся пикет при свечах прямо перед зданием администрации президента Молдавии. Собравшиеся требовали отставки Майи Санду, роспуска правительства и проведения досрочных выборов. Люди недовольны резким ростом цен буквально на все. Многие жители страны уже сегодня не в состоянии оплачивать коммунальные услуги.

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