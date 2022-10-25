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Путин отметил роль таможенников в защите интересов России

10:00
  • вторник
  • 25 октября 2022

Президент поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником

Федеральная таможенная служба России (ФТС) России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны. Об этом во вторник, 25 октября, рассказал российский лидер Владимир Путин, поздравляя российских таможенников с профессиональным праздником.

Глава государства отметил "значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", которую играет ФТС.

При этом в условиях санкций сотрудники таможенной службы совершенствуют формы и методы деятельности, внедряют цифровые технологии и электронные сервисы, подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность в том, что ФТС и впредь будет действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, сообщает пресс-служба Кремля.

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Сотрудник таможенной службы
Сотрудник таможенной службы
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