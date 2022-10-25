Ночь на 25 октября стала самой холодной в Москве с начала осени

Абсолютный рекорд для этого дня не побит

Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 вторника, 25 октября, опустилась до минус 2,1 градуса. Об этом рассказали в Московском метеобюро.

Как уточнили метеорологи, прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней осени.

Абсолютный температурный рекорд 25 октября принадлежит 1885 году. В этот день в Москве столбики термометров опускались до минус 15,1 градуса, сообщает "Интерфакс".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ноябрь в Центральной России будет, согласно долгосрочным прогнозам, в среднем на 2 градуса теплее климатической нормы. Однако метеоролог уточнил, что "со второй пентады месяца, все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы".

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