Наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена

Мухаммед бен Сальман высмеивает 79-летнего президента США за оплошности

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ставит под сомнение умственные способности президента США Джо Байдена. Об этом стало известно газете Wall Street Journal.

Как сообщили источники газеты, в частных беседах кронпринц высмеивает 79-летнего президента США за оплошности и признается, что Байден не произвел на него впечатления еще в бытность вице-президентом. Кроме того, Мухаммед не скрывает, что ему было комфортнее работать с предшественником Байдена – Дональдом Трампом.

WSJ пишет, что Байден уклонялся от общения с кронпринцем больше года, а когда они встретились в Джидде, то саудовские должностные лица почувствовали, что президент США не хотел присутствовать на встрече и не был заинтересовал в дискуссиях.

По мнению авторитетного эксперта Эрона Дэвида Миллера, сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом практически нет доверия. Одна из причин ухудшения отношений двух стран – личная неприязнь между Байденом и Мухаммедом.

В то же время официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "смехотворными" утверждения WSJ.

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