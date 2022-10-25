Попытка запугать: все подробности взрыва в Мелитополе

Бомба находилась в автомобиле

Этим утром в Мелитополе взорвался автомобиль возле здания областной телекомпании. Сообщается о пяти пострадавших. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт. ВСУ не прекращают атаки и на населенные пункты Донбасса. По Донецку и Макеевке бьют артиллерией натовского калибра. Под огнем также Луганская народная республика. Российские войска продолжают уничтожать позиции националистов. Удары наносят в том числе при помощи системы "Солнцепек".

Так здание выглядит снаружи. Изуродованный фасад. Двор усеян стеклом. От автомобиля, в котором находилась бомба, остался лишь догорающий фрагмент кузова. Предположительно, в машине было до полутора килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ЧП произошло около 9 утра, в этот момент в офисе телерадиокомпании "За TV" - он расположен в центре Мелитополя - уже находились сотрудники. Пять человек, это журналисты и случайные прохожие, пострадали. Сами сотрудники СМИ называют произошедшее попыткой их запугать.

Этой же ночью ВСУ нанесли удар к северу от Мелитополя - по селу Светлодолинскому, было слышно не менее семи взрывов. Снарядами натовского калибра 155 миллиметров националисты продолжают обстреливать Донецк и соседние населенные пункты. На утро вторника около 8 тысяч местных жителей остались без света.

Увидеть с воздуха, откуда стреляют боевики, помогают "глаза", так бойцы называют дроны. Подавляют вражеские огневые точки, замаскированную технику и живую силу противника минометные расчеты Южного военного округа.

А это - редкие кадры боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Разведка выявила, что противник находится в соседней лесопосадке. По позициям наносят удар неуправляемыми 220-миллиметровыми снарядами. Залп гарантированно уничтожает не только живую силу, но и легкобронированную технику, а также пункты управления противника. (

Для поражения другой цели - установки ПВО украинских вооруженных сил - было решено задействовать авиацию. Зенитчики попытались атаковать российские вертолеты, но те двигались на предельно малой высоте и ушли из-под обстрела. А заодно выявили, где находится противник. На задание отправлен истребитель-бомбардировщик Су-34. Пуск управляемой ракеты класса "воздух – РЛС" и сразу - резкий вираж больше 120 градусов.

Помимо нанесения ударов, Су-34 также используют в качестве радиотехнической разведки. В ходе полетов выявляют позиции ВСУ. На земле у летчиков свои многолетние традиции. А именно - красные звезды на фюзеляже. Каждая символизирует 10 боевых вылетов. У этой машины их уже 24.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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