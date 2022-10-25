Демократы призвали Байдена начать переговоры с Россией

Тем временем сам американский лидер заблудился на лужайке Белого дома

Москва будет рассматривать применение Киевом так называемой "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма. Об этом сообщил генсеку ООН постпред нашей страны Василий Небензя. Москва бьет тревогу: работы над оружием массового поражения на Украине находятся на завершающей стадии, но коллективный Запад предпочитает ничего не замечать. Для президента США главное сейчас - предстоящие выборы в Конгресс. Однако сам Джо Байден попадает в неловкую ситуацию.

Инстанция, которая не просто должна, но обязана отреагировать на киевские провокации, получила письмо из России. Наш постпред при ООН Василий Небензя обратился к генеральному секретарю Антонио Гутерришу: "Мы будем рассматривать использование киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма. По данным Минобороны России, эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран. Россия призывает западные страны использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы тот отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности".

Россия сегодня собирается обсудить это на Совете безопасности. Накануне в российском Минобороны объяснили, что из себя представляет "грязная бомба". Это такой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве эти самые вещества распыляется ударной волной, заражая огромную территорию. Жить на которой нельзя будет еще десятки лет. Впрочем, коллективный Запад, кажется, не собирается и пальцем пошевелить. Там уже заочно, как обычно, во всем обвинили Россию.

"Мы не знаем всех причин, почему Россия так говорит, но это, безусловно, способ прикрытия, возможно, своей собственной подготовки к применению ядерного удара. Возможно, в районе Херсона. Возможно, с последующим объяснением, что это был превентивный удар", - сказал Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке.

Несмотря на то, что в США признаков ядерной угрозы пока не замечают, все-таки несколько человек из конгрессменов-демократов все-таки обеспокоены новостью и обратились к Джо Байдену с требованием сменить стратегию в общении с Россией: "Мы настоятельно призываем вас приложить активные дипломатические усилия в урегулировании ситуации, нужно добиться прекращения огня, вступить в прямые переговоры с Россией, рассмотреть перспективы новых договоренностей о европейской безопасности, приемлемых для всех сторон".

Насколько вразумит это нынешнего президента - непонятно. Сейчас в Штатах странную реакцию может вызвать любое слово или упрек в адрес бывшего или нынешнего правительства. От святой демократии скоро не останется и следа. Американского экономиста призвали закрыть рот на конференции, посвященной все той же демократии.

Все больше американцев отдают предпочтение республиканцам в гонке, которая определит, какая партия будет контролировать Конгресс США. А те обвиняют политику Байдена в высокой инфляции и росте преступности и вообще сомневаются, сможет ли человек в преклонном возрасте управлять страной.

Вот очередной казус приключился прямо на лужайке Белого дома. Президент США заблудился в саду после церемонии посадки деревьев.

Как власти страны не пытаются скрыть, кадры с уличных протестов в Румынии уже в соцсетях. Люди митингуют против НАТО и политики властей в отношении Украины. Требуют прекратить оказывать военную помощь Киеву. Подобные требования звучали накануне и в Германии. Более 7 тысяч человек вышли на улицы. Некоторые устраивают слежку за канцлером Шольцем, чтобы обратиться к нему лично.

Цены в Европе продолжают расти. Отопление и электричество экономят, но счета все равно приходят огромные. В Польше профсоюзные активисты попытались забетонировать вход в офис премьера страны Матеуша Моравецкого. Люди уже две недели пытаются с ним встретиться, чтобы обсудить дефицит угля. Правда, протестующим все же помешали. Сотрудники полиции экстренно прибыли на место. Но люди все равно собираются добиваться встречи с премьером-министром. Зима ведь еще только впереди.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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