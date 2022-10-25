Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы

В Храме Христа Спасителя открылся православный форум

Весь Русский мир должен сплотиться перед лицом беспрецедентной внешней угрозы. К этому призвали участники Всемирного русского народного собора, передает "ТВ Центр".

Масштабный общественный форум открылся сегодня в Храме Христа Спасителя. В нем принимают участие представители всех ветвей власти, высшего духовенства, лидеры общественных движений, деятели науки и культуры, делегаты из ближнего и дальнего зарубежья.

В начале торжественной церемонии к собравшимся обратился патриарх Московский Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул: мир находится в шаге от ядерной катастрофы.

"С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем: "Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое". Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова вновь звучат с особой напряженностью и с особой силой", - подчеркнул он.

"Сегодня там - на артемовском, краснолиманском, николаевском, криворожском направлении или в Херсонской области, на поле боя идет сражение за всех русских людей, идет сражение за наше Отечество, за наш Русский мир. За тот самый Русский мир, который исторически стал Родиной для людей сотен национальностей. Мир, который сберег их родные языки, впитал и приумножил их культуру. Тот самый мир, который научил нас жить в добрососедстве и единении", - подчеркнул Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

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