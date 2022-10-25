"Она хочет жить": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Полины Кривоноговой

У девочки рак крови

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летней Полины Кривоноговой. У девочки рак крови. Она уже прошла необходимое лечение, но произошел рецидив. Сейчас Полине снова назначена терапия, однако спасти ее может только повторная трансплантация костного мозга. Но времени катастрофически мало. Операцию необходимо провести в ближайшие дни. А для этого требуются специальные процедуры и препараты. Их общая стоимость - более двух с половиной миллионов рублей. У семьи таких денег.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Пятнадцатилетняя Полина очень тяжело переживает очередной удар. Несколько лет она лечилась от рака крови. Успешно перенесла все необходимое лечение: курсы химиотерапии, трансплантацию костного мозга. Уже думала - все позади. Но последний контрольный анализ перечеркнул все надежды.

"Мы думали, что в сентябре уже мы пойдём в школу, такие были планы, если честно. Но тут неожиданно случился рецидив", - рассказывает мама.

К счастью, рецидив заметили вовремя, его еще можно купировать. врачи дают надежду. Но маме больших трудов стоило убедить отчаявшуюся дочь не сдаваться:

"Сначала были слезы, истерика. Но она хочет жить. Она сказала, что будет бороться до конца", - добавляет Ирина Кривоногова.

Полина с мамой каждый день приходят в онкологическую больницу, девочка под наблюдением онкогематологов. Это снова химиотерапия, ежедневные капельницы с тромбоцитами и переливания крови. Но это все поддерживающая терапия.

Спасти девочку от гибели может только повторная пересадка костного мозга. Причем провести ее нужно в ближайшие дни. А для этого срочно требуется целый комплекс процедур и препаратов. Общая стоимость - 2 568 850 рублей. Больница просто не успеет выделить такие средства по квоте ОМС. Перед семьей стоит непосильная задача - за несколько дней собрать нужную сумму самим. Другого способа, кроме как обратиться за помощью к неравнодушным людям, просто нет

"Я верю, что люди помогут, не оставят нас. И эти деньги помогут нам вылечить нашего ребенка", - просит мама.

Полина очень хочет жить, у нее много планов. Во время лечения ещё в Саратове она научилась водить машину и кататься на гироскутере. И даже сейчас, ничего не зная о своем будущем, она продолжает учиться в школе при больнице, дистанционно. Девочка сейчас в 9 классе. Хочет стать врачом.

"Иногда не получается, приходится отменять, когда плохо себя чувствую или температура", - делится Полина.

Они говорят: самое трудное было заново искренне поверить в то, что еще все может быть хорошо. Россия - огромная страна, в ней очень много добрых людей. И врачи тоже советуют: меньше плакать и чаще улыбаться, в том числе и другим. Верить нужно не только в лекарства, но и в чудо. И тогда оно обязательно произойдет.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение

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