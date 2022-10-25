На рыбном заводе в Иркутской области начали выращивать креветок

Для теплолюбивых членистоногих созданы все условия

Уникальный эксперимент запустили в Иркутской области. На рыбном заводе начали выращивать креветок. Для этих теплолюбивых членистоногих там созданы все условия - бассейны с водой строго определенной температуры и специальное питание.

Глазастая, упитанная, в меру любопытная. Именно так выглядит первая Усольская креветка. Для здешних мест, конечно, экзотика невероятная. Десятилетиями выращивали картофель, производили мясо с молоком. А тут - нежнейший деликатес.

"Сейчас у нас эксперимент. Мы доводим систему, дорабатываем технологию. Как нам довести воспроизводство молоди? На сегодняшний день у нас одна установка. Мы сейчас имеем маточное стадо. Крупные самцы и самки, которые могут сами метать икру и давать потомство", - объясняет Иван Михайлик главный инженер Бельского рыбоводного завода.

Для эксперимента выбрали креветку Розенберга. Из пресноводных она самая крупная, вкусная. И очень капризная. Во-первых, любит воду определенной температуры. Поскольку в природе обитает в очень тёплых водоемах Вьетнама, Индии и Малайзии. Во-вторых, с аппетитом у этих ракообразных все отлично. Ложечку - крупным, две - подрастающему поколению. Утром и вечером - весьма сытное меню.

Рыбоводам хлопот прибавилось. Характер у членистоногих оказался тот еще. И привычки для разведения - самые вредные. Едят друг друга - даже не морщатся. Особенно в момент линьки, когда сбрасывают старый панцирь и становятся беззащитными. Поэтому прожорливое маточное стадо держат отдельно от молодняка. Сейчас главное - отработать технологический процесс по воспроизводству, так что каждая икринка на счету. Докупать на стороне - себе в убыток.

"Это, в основном, либо юг - Ростовская область, Краснодарский край, ближе к морям. Санкт-Петербург - далеко до нас. Есть определенные проблемы не только с доставкой и логистикой, но также и с деньгами. Они стоят примерно 40 рублей за штучку", - продолжает Михайлик.

Чтобы эксперимент оказался удачным, рыбоводам нужно выйти как минимум на тонну креветки. А это 10-12 таких установок. Надеются, что уже через год в Усольском районе будет знатный урожай нового прибайкальского деликатеса.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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