В Мелитополе прогремел взрыв

Пострадали пять человек

В Мелитополе возле здания телекомпании прогремел взрыв.

ЧП произошло утром 25 октября. Взорвался автомобиль, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Мощность взрыва составила 1,5—2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Пострадали пять человек, в том числе сотрудники запорожской телекомпании "ЗаTV". Телеканал продолжает работу.

"Пострадали пять человек - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет", - написал в Telegram-канале первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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