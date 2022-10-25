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Иран обвинил США в информационном терроризме

11:08
  • вторник
  • 25 октября 2022

Политика санкций провалилась, отметили в Тегеране

США из-за неэффективности санкций начали использовать "информационный терроризм". Такое заявление во вторник, 25 октября, сделал президент Ирана Ибрахим Раиси.
Россия и Иран договорились о всеобъемлющем сотрудничестве

По словам политика, Соединенные Штаты "уже поняли, что санкции не работают", поэтому перешли к иной тактике, занявшись "Информационным терроризмом".

Раиси также заявил, что Вашингтон устроил беспорядки в Иране, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране в своих интересах, но просчитался, сообщает РИА Новости.

Ранее иранские власти предложили России поделиться опытом существования в условиях санкций, напомнив, что исламское государство находится под внешними рестрикциями уже 40 лет.

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