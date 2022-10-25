Запад задумался о долгосрочной помощи Киеву

Запад хочет обеспечить оказание помощи Украине "на десятилетия" вперед. Такое заявление во вторник, 25 октября, сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Берлине на открытии международной конференции по восстановлению Украины.

По словам главы германского правительства, речь идет о "плане Маршалла XXI века". Политик выразил мнение, что это "задача поколений, которая должна начаться сейчас".

Шольц счел "правильным геополитическим решением" поддержку Киева со стороны Европейского союза. Кроме того, Шольц заверил, что поддержка Западом Украины продлится столько, сколько потребуется, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму украинского лидера Владимира Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма.

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