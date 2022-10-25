МЭА констатировало первый глобальный энергетический кризис

Причиной в агентстве назвали события на Украине

Первый глобальный кризис в сфере энергетики произошел в мире и продолжает происходить на фоне конфликта на Украине. Такое мнение выразил во вторник, 25 октября, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Бирол отметил, что "мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса".

Причиной глобального энергокризиса глава МЭА назвал события на Украине. Он напомнил, что до начала спецоперации Россия являлась "номер один" экспортером нефти, газа и угля, но произошел "серьезный поворот" на рынках энергоресурсов.

Бирол предупредил, что рынки газа и нефти ожидает большая волатильность, пока не будет обеспечено мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Германии почти 60% жителей страны не смогут расплачиваться за электроэнергию и газ. Под угрозой и работа общественного транспорта. Перед риском банкротства оказались сотни промышленных гигантов Германии, если энергетический кризис не разрешится в ближайшее время.

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