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МЭА констатировало первый глобальный энергетический кризис

11:19
  • вторник
  • 25 октября 2022

Причиной в агентстве назвали события на Украине

Первый глобальный кризис в сфере энергетики произошел в мире и продолжает происходить на фоне конфликта на Украине. Такое мнение выразил во вторник, 25 октября, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
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Бирол отметил, что "мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса".

Причиной глобального энергокризиса глава МЭА назвал события на Украине. Он напомнил, что до начала спецоперации Россия являлась "номер один" экспортером нефти, газа и угля, но произошел "серьезный поворот" на рынках энергоресурсов.

Бирол предупредил, что рынки газа и нефти ожидает большая волатильность, пока не будет обеспечено мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Германии почти 60% жителей страны не смогут расплачиваться за электроэнергию и газ. Под угрозой и работа общественного транспорта. Перед риском банкротства оказались сотни промышленных гигантов Германии, если энергетический кризис не разрешится в ближайшее время.

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