В России с коронавирусом госпитализировали 1576 человек

Скончались 84 пациента

За сутки в России госпитализированы 1576 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 25 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6578 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 12912 человек, скончались 84 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 501 заболевшего коронавирусом, из них госпитализированы только 136. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 464 человека, в Московской области – 85.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21386842 случая заболевания, зарегистрировано 389710 летальных исходов.

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