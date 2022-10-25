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В Кремле подчеркнули необходимость обеспечить безопасность информационной структуры

11:38
  • вторник
  • 25 октября 2022

Важно не допустить распространение киберугроз

России крайне важно мобилизовать все усилия, чтобы обеспечить технологическую независимость и безопасность информационной структуры. Об этом во вторник, 25 октября, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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Представитель Кремля отметил, что необходимо не допустить распространение киберугроз, помочь восстановить необходимую инфраструктуру и предоставить качественную и доступную связь.

Это особенно важно с учетом присоединения к России новых территорий, где проживают миллионы наших граждан, цитирует Кириенко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина развернула против России информационную войну. Старт массированной информационной кампании против России был дан неким анонимным заказчиком, причем всего в "бесшумной" операции задействовано более 150 PR-компаний.

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