Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин взял позывной "Космос" в зоне СВО

Рогозин выложил фотографии с карабином
Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправился в зону специальной военной операции и взял себе позывной "Космос". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Рогозин также выложил несколько фотографий с комбатами Шахтером, Злым и Абхазом, а также с Эдуардом Басуриным.
"Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом - гражданские люди, а сегодня - опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе - горы свернем", - написал он.
Позывной Рогозина виден на нашивке на груди. В руках экс-глава "Роскосмоса" держит карабин.
Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса" 15 июля. Она занимал эту должность с 2018 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"