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Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин взял позывной "Космос" в зоне СВО

11:29
  • вторник
  • 25 октября 2022

Рогозин выложил фотографии с карабином

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправился в зону специальной военной операции и взял себе позывной "Космос". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Рогозин также выложил несколько фотографий с комбатами Шахтером, Злым и Абхазом, а также с Эдуардом Басуриным.

"Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом - гражданские люди, а сегодня - опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе - горы свернем", - написал он.

Позывной Рогозина виден на нашивке на груди. В руках экс-глава "Роскосмоса" держит карабин.

Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса" 15 июля. Она занимал эту должность с 2018 года.

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