Австрия посетовала на недопонимание в ЕС по потолку цен на газ

Вена запросила разъяснения Еврокомиссии

В инициативе Еврокомиссии относительно потолка цен на поставки газа из России речь идет о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом", однако "до сих пор мы понимаем очень разные вещи под этим определением". Такое заявление во вторник, 25 октября, сделала министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

Политик отметила, что "мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен" по-прежнему обсуждается, вопрос остается открытым. Члены ЕС ожидают, что Брюссель даст ответы на сохраняющиеся вопросы.

Кроме того, европейским государствам предстоит обсудить совместные закупки газа для укрепления своей энергобезопасности и стабилизации цен на газ. При этом Гевесслер назвала ключевым вопросом обеспечение безопасности поставок этого топлива, сообщает РИА Новости.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что план Брюсселя по введению ограничений на цены на российский газ эквивалентен полному газовому эмбарго для Венгрии, поэтому Будапешт выступает против этой меры. По словам политика, "совершение экономического самоубийства не поможет Украине", поэтому вопрос потолка цен на российский газ необходимо всесторонне обсудить.

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